Во вторник вечером тайфун находился в 340 км от острова Даито на острове Окинава. Тайфун двигается со скоростью 30 км в час, порывы ветра достигают 252 км в час.

Ожидается, что он приблизится к островам в среду вечером, при этом порывы ветра достигнут 270 км в час.

Ливневые дожди и ураганные ветры обрушатся на регион, что может привести к обрушению домов.

Метеослужба призвала жителей к осторожности при сильном ветре. "Лучше перебраться в прочные здания до подхода урагана", — заявили в метеослужбе.

В настоящее время в Японии сезон тайфунов, обычно на острова в год обрушивается 20 таких штормов различной силы.