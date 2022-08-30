Однако, по мнению министра, эта мера должна применяться именно по отношению к туристам, в то время как студентам, беженцам или для семейных визитов визы нужно продолжать выдавать.

Он планирует обсудить эту ситуацию в Праге с коллегами по ЕС.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия вынесла решение этой проблемы на уровень национальных правительств стран ЕС. Так, страны Балтии и Чехия поддерживают идею ограничения выдачи виз гражданам России, другие страны — Германия, Греция, Кипр и Франция выступают против таких жестких мер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с призывами ограничить въезд гражданам России в Европу выразил надежду, что здравый смысл в конечном итоге возобладает. "Думаю, что со временем здравый смысл все-таки как-то проявит себя, и те, кто выступал с такими заявлениями, опомнятся", — сказал он ранее журналистам.