По данным следствия, 29-летний водитель легковушки ночью 28 августа возвращался с пляжа поселка Николаевка, находясь за рулем в нетрезвом состоянии. Агрессивную езду зафиксировал инспектор ДПС, который дежурил на дороге. "Сотрудник полиции догнал нарушителя на служебном мотоцикле и потребовал остановиться. Водитель вышел из салона авто и нанес несколько ударов представителю власти по голове", — говорится в пресс-релизе.

На помощь полицейскому подоспели проезжавшие мимо автомобилисты, позже нападавшего задержали сотрудники МВД. На него составили три административных протокола за нарушение правил дорожного движения и неисполнение требований представителя власти. Мужчина помещен на 10 суток в изолятор временного содержания.

Дело расследуется по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

"Несмотря на раскаяние, следствие намерено ходатайствовать перед судом о применении меры пресечения в отношении фигуранта уголовного дела в виде заключения под стражу", — отметили в ГСУ СКР по Крыму.