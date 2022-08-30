"В Одинцовском городском округе пройдет традиционный забег "Арбузный кросс". Полюбившийся горожанам старт приурочен к 65-летию города, который состоится в ближайшее воскресенье", — говорится в сообщении.

Мероприятие состоится в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха.

Организаторы приготовили дистанции различной протяженности: 600 метров для детей, 3000 и 5000 метров для подростков и взрослых.

На мероприятии ожидается 1 тыс. участников.

"На финише всех бегунов, вне зависимости от продемонстрированной скорости преодоления дистанции, ждет сладкое освежающее лакомство", — добавили в ведомстве.

"Арбузный кросс" проводят в Одинцове с 1971 года. Соревнование придумали лыжники для проверки физической формы перед осенне-зимним спортивным сезоном.