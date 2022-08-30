В начале апреля этого года сообщалось, что "ЕРВ Туристическое страхование" передает договоры по всем видам страхования ООО РСО "Евроинс" в связи с принятым единственным акционером решением о добровольной передаче страхового портфеля.

Тогда передавались страховые портфели по добровольному личному страхованию, за исключением добровольного страхования жизни, и по добровольному имущественному страхованию. В то же время, по данным ЦБ РФ, лицензии на осуществление деятельности по этим видам страхования остались у "ЕРВ Туристическое страхование".

По данным "Эксперт РА", на 31 марта 2022 года активы АО "ЕРВ Туристическое страхование" составили 1,3 млрд рублей, собственные средства — 656,8 млн рублей, уставный капитал — 300 млн рублей. За 2021 год компания собрала 2 млрд рублей страховых премий.