По их данным, об этом министр заявила во вторник на заседании правительства в замке Мезеберг (федеральная земля Бранденбург).

Бербок, в частности, подчеркнула, что предложение о приостановке соглашения может послужить "связующим мостом" между странами блока, которые призывают остановить выдачу виз гражданам РФ, и государствами, не поддерживающими никакие визовые ограничения.

Глава МИД ФРГ пояснила, что приостановка действия соглашения об облегчении визового режима предусматривает прекращение выдачи россиянам многолетних многоразовых виз в ЕС. Помимо этого, страны блока смогут проводить проверки заявок россиян на визу.

Со своей стороны, западные СМИ сообщают, что Бербок при этом высказалась за то, чтобы не принимать в дальнейшем более жестких мер в плане визовых ограничений.

Главы МИД ЕС, как ожидается, рассмотрят предложение по приостановке соглашения об упрощении выдачи виз россиянам на неформальной встрече в Праге, которая проходит 30-31 августа.

Ранее во вторник газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что в ЕС по-прежнему не все страны считают целесообразным полный запрет на выдачу виз гражданам России.

По данным издания, перед встречей глав МИД стран ЕС в Праге на этой неделе Франция и Германия разослали сообщения другим странам Евросоюза, в которых указали, что запрет на визы "лишь оттолкнет россиян от Европы и обострит разногласия между некоторыми западными лидерами и группой правительств, преимущественно, восточных стран".

"Нам нужно стратегически бороться за "сердца и умы" российского населения, по крайней мере, в тех сферах, которые еще не полностью отдалились от Запада", — цитирует Politico сообщение Парижа и Берлина, разосланное партнерам по ЕС.

Газета указывает, что на встрече в Праге позже на этой неделе министры иностранных дел, вероятно, придут к соглашению на политическом уровне о том, чтобы сделать процесс выдачи виз россиянам более медленным и увеличить стоимость их получения.

Кроме того, согласно Politico, страны ЕС "ограничены в пространстве для маневра" в вопросе новых мер против России, поскольку в Европе растет обеспокоенность из-за роста инфляции и цен на энергоносители.

Тем не менее, в сообщении, разосланном Берлином и Парижем, говорится, что ЕС должен "поддерживать и расширять санкции против российской политической, военной и экономической элиты".

О возможности запрета на выдачу шенгенских виз россиянам ранее заговорили в Эстонии, Финляндии, Латвии и Литве, однако единого мнения в ЕС на этот счет нет — Германия, наравне с Грецией и Кипром, выразила несогласие с призывами ряда других стран ЕС запретить выдачу виз гражданам России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с призывами ограничить въезд гражданам России в Европу выразил надежду, что здравый смысл в конечном итоге возобладает.

"Думаю, что со временем здравый смысл все-таки как-то проявит себя, и те, кто выступал с такими заявлениями, опомнятся", — сказал он ранее журналистам.