Она отметила, что у таможенников вызвал подозрение объемный багаж пассажирки, которой принадлежали чемоданы, коробки и сумки общим весом 125 кг. При этом пассажирскую таможенную декларацию женщина не заполняла и в таможенный орган не подавала. Наличие при себе товаров, подлежащих декларированию, она отрицала.

"В ходе таможенного контроля с помощью досмотровой рентгентехники в ее багаже было установлено множество однородных предметов. В ходе дальнейшего досмотра в нескольких коробках были обнаружены 13 пластиковых канистр (по 5 л) с жидкостью, общим объемом 65 литров. Как пояснила женщина, в канистрах находится концентрат для духов, который она везла по просьбе друга в Москву", — сказала пресс-секретарь.

По ее словам, о порядке таможенного оформления груза гражданке известно не было, документы на продукцию отсутствовали.

"Товар изъят, образцы направлены на экспертизу. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров)", — отметила Жупанова.