Сотрудники основного железнодорожного перевозчика Нидерландов Nederlandse Spoorwegen (NS) не вышли на работу в Утрехте, который является главным железнодорожным хабом в стране, что парализовало всю транспортную систему. Они требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда.

По данным нидерландских СМИ, утром во вторник на вокзале в Утрехте почти не было людей, а на табло отправлений поездов было указано, что все они отменены. Исключение участники забастовки сделали для линии, связывающей Амстердам с международным аэропортом Схипхол. В NS также указали, что поезда компаний Thalys и Eurostar, следующие по международным маршрутам, будут следовать по расписанию.

Летом крупные транспортные забастовки прошли, в частности, в Великобритании, сотрудники железнодорожной сферы и метрополитена Лондона выражали недовольство условиями труда и зарплатой.