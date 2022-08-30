На внутренних линиях было перевезено 400,2 тыс. пассажиров (рост на 5,1% к аналогичному переду прошлого года), на международных — 40,8 тыс. человек (рост на 0,04%).

"География полетов в первом полугодии 2022 года насчитывала 14 направлений, рейсы по которым выполнялись 13 авиакомпаниями. Самыми популярными направлениями — помимо Москвы и Санкт-Петербурга — стали Баку, Минеральные Воды и Ош", — сказала Голодова.

Она уточнила, что в 2022 году открыты новые направления: в Ургенч и Екатеринбург, планируется открытие полетных программ перевозчиков в Самару, Уфу и Тюмень.

За январь-июль этого года аэропорт обслужил 2 тыс. 525 рейсов, перевезено 467 тыс. тонн грузов и почты.