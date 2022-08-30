"Запланировано порядка 200 крупных событий — от концертов до благотворительного фестиваля "Добрая Москва", — написал Собянин во вторник в своем телеграм-канале.

Мэр добавил, что мероприятия пройдут во всех районах. Так, в парке "Музеон" состоится фестиваль с участием артистов, в ландшафтном парке на Павелецкой площади выступят оперные певцы и коллективы классической музыки.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы отметили, что основными точками празднования станут 19 центральных и окружных площадок.

Праздничный салют состоится 10 сентября в 21:00 на 23 площадках.