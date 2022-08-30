Ведется реконструкция тупикового железнодорожного пути у здания первого вокзала Екатеринбурга (находится вблизи действующего пассажирского вокзала). Платформа получит название "Екатеринбург I Исторический".

"Старый железнодорожный вокзал вновь начнет выполнять свою историческую — транспортную — функцию. Через него туристы будут проходить на платформу для посадки в ретро-поезд. Для создания аутентичной атмосферы на перроне железнодорожники оборудуют навесы с металлическими резными опорами, выполненными под старину", — говорится в пресс-релизе.

Ретро-поезд планируется запустить в конце сентября. "Уральский экспресс" будет курсировать по маршруту Екатеринбург — Шувакиш — Музейный комплекс УГМК.

СвЖД провела реконструкцию пассажирских вагонов в стиле ретро, разработала технологию и регламенты организации перевозок, подготовила локомотивы на паровой тяге.

Ранее сообщалось, что для организации регулярного курсирования туристического поезда СвЖД и холдинг "УГМК" с 2021 года ведут подготовку железнодорожной инфраструктуры. Завершен капитальный ремонт путей станции Шувакиш и станции Электролитная в Верхней Пышме.