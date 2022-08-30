"Я принял решение создать в составе нового правительства Кировской области отдельное подразделение, отвечающее за поддержку туризма и малого бизнеса", — заявил Соколов во вторник в ходе обращения к депутатам регионального парламента и общественности с докладом "О социально-экономической ситуации в области и задачах на среднесрочную перспективу".

Он подчеркнул, что регион богат на культурные традиции, и туризм "потянет" за собой другие отрасли, прежде всего, малый бизнес (сувенирная продукция, отели, кафе, рестораны, другие сервисные услуги), а также обеспечит поток посетителей в музеи и театры региона.

В ходе выступления Соколов отметил, что поддержка малого бизнеса будет осуществляться по "четким" правилам.

"Все посчитаем и определим четкие правила, так, чтобы эти правила в течение пятилетнего срока не могли быть изменены в худшую для предпринимателей сторону", — сказал врио губернатора.

"Туризм — это ещё и улучшение работы транспортной сферы, в том числе возможность загрузить пассажирами областной аэропорт "Победилово", — добавил он.

По словам Соколова, ожидается, что в 2022 году Кировскую область посетят не менее 330 тыс. туристов, в 2023 году прогнозируется не менее 340 тысяч.

"Нужно воспользоваться насыщенной событийной повесткой празднования 650-летия Кирова, чтобы в оставшееся до 2024 года время перезагрузить и значительно расширить потенциал кировского туризма", — заявил он.

В свою очередь пресс-служба регионального правительства сообщает, что между Кировской областью и корпорацией "Туризм.РФ" было подписано соглашение о развитии туристической инфраструктуры региона.

"Это соглашение направлено на долгосрочное взаимодействие в сфере развития туризма, туристской инфраструктуры и индустрии гостеприимства в Кировской области, комплексное развитие внутреннего и въездного туризма региона, создание условий для продвижения качественного и конкурентоспособного туристского продукта на внутреннем и международном рынках", — цитирует пресс-служба Соколова.

По его словам, власти ставят перед собой амбициозную цель вывести туристический поток в Кировскую область на уровень более 1 млн человек в год по итогам 2024 года.