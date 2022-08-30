Соответствующий документ издало министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

Запрет на посещение лесов всех самарских лесничеств первоначально был введен с 9 по 23 августа, а затем продлен до 29 августа.

В официальном телеграм-канале правительства Самарской области сообщается, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима и режима чрезвычайной ситуации в лесах влечет административный штраф в размере от 5 тыс. рублей до 40 тыс. рублей для граждан, от 60 тыс. рублей до 90 тыс. рублей для должностных лиц, от 600 тыс. до 1 млн рублей для юрлиц.

Как сообщается на сайте регионального ГУ МЧС, по прогнозам синоптиков в ближайшие дни температура воздуха в дневные часы будет достигать отметки +35 °C, местами ожидаются порывы юго-западного ветра 15-18 м/с.