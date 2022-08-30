"На конец августа текущего года Россию посетило около 200 тыс. граждан Азербайджана. Это говорит о том, что за 8 месяцев мы возвращаемся к доковидным показателям", — сказал Гаджиев во вторник в Баку на мероприятии, посвященным туристическому потенциалу Санкт-Петербурга.

По оценкам Гаджиева, турпоток азербайджанских туристов в Россию по итогам года может составить порядка 300 тыс. человек.

Торгпред РФ в Азербайджане Руслан Мирсаяпов, в свою очередь, отметил, что азербайджанские туристы занимают 14-е место среди иностранных путешественников в России.

"По числу туристических поездок в Россию Азербайджан на текущем этапе на 14-ом месте. Нашей с вами совместной задачей является сделать так, чтобы Азербайджан вошел в десятку по посещению России", — подчеркнул Мирсаяпов.