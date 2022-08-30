"1 сентября открываем платные парковочные пространства в двух муниципальных округах — "Дворцовый округ" и "Муниципальный округ 78". Таким образом, завершаем весь Центральный район. Он весь будет покрыт режимом платной парковки", — сказал Енокаев.

Он отметил, что далее зона платной парковки распространится на Адмиралтейский район. Здесь она начнет действовать с 1 ноября.

"В этом году планируем, что и Центральный и Адмиралтейский районы будут полностью работать в режиме платной парковки", — сообщил Енокаев.

По его словам, введение платной парковки — часть большой городской транспортной реформы.

Енокаев уточнил, что местные жители смогут парковаться на льготных условиях, предварительно оформив разрешение.

Как сообщалось, платная парковка появится в 2022 году на 265 улицах Петербурга. С 1 июля платная зона заработала на 56 улицах Центрального района.

Определить зону платной парковки водителям поможет разметка синего цвета, новые дорожные знаки и паркоматы.