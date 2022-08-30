"Со 2 по 4 сентября на территории Бородинского военно-исторического музея-заповедника пройдет Международный военно-исторический фестиваль "День Бородина", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что 2 сентября гости смогут посетить интерактивную площадку "1812: в походе и в обиходе" и посмотреть спектакль "Война и мир" в Московском молодежном театре под руководством Вячеслава Спесивцева.

3 сентября участникам фестиваля предложат попробовать свои силы в "Диктанте Победы". Также гости смогут посмотреть репетицию военно-исторических маневров эпохи Отечественной войны 1812 года.

В последний день фестиваля, 4 сентября, состоится военно-историческая реконструкция эпизода Бородинского сражения с участием пехоты, кавалерии и артиллерии и масштабными пиротехническими эффектами.

Кроме того, посетителей Музея-заповедника "Бородинское поле" в воскресенье приглашают на церемониал с возложением цветов к Главному монументу на Батарее Раевского, после чего начнут работать интерактивные площадки реконструкторов.

"Бивак русской армии: преображенцы и семеновцы — элита Императорской гвардии — продемонстрируют развод караулов, строевые экзерциции, выступления барабанщиков и трубачей (вечерние зори), примут в артиллеристы в настоящем рекрутском депо", — пояснили в ведомстве.

Фестиваль пройдет в деревне Бородино Можайского округа.