Как сообщил журналистам генеральный директор ФПК Владимир Пястолов, это первый прямой поезд по данному маршруту. Первая поездка проходит по специальному расписанию, а с 3 сентября поезд будет курсировать ежедневно.

"Это исторически первый прямой поезд. Ранее были проходящие поезда, а в 2008 году сообщение остановилось. Новый маршрут — это планомерное развитие маршрутной сети РЖД", — сообщил Пястолов.

По данным РЖД, в составе поезда будет 15 вагонов, он сможет перевозить более 600 пассажиров. Из Таганрога он будет отправляться в 9:12, прибывать в Санкт-Петербург — на следующие сутки в 21:05. В обратном направлении поезд будет отправляться в 17:34 и прибывать в Таганрог через день в 05:53. В конце сентября — начале октября поезд будет курсировать по отдельным датам в связи с проведением плановых ремонтных работ на инфраструктуре.

"Ежегодный пассажиропоток между Ростовской областью и Санкт-Петербургом составляет около 170 тыс. человек. Но в этом году только за первые 7 месяцев мы уже перевезли 170 тысяч и ожидаем перевезти (по итогам года — ИФ) в 1,5 раза, больше чем в 2021-м. Причем характерно, что пассажиропоток не менялся в "ковидные" года и оставался стабильным — порядка 170 тыс. человек", — подчеркнул гендиректор ФПК.

Как сообщил журналистам заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин, этот поезд свяжет два "петровских" города — Таганрог и Санкт-Петербург.

"Правительство региона уделяет особое внимание конструктивному сотрудничеству с ОАО "РЖД". Благодаря запуску нового маршрута тысячи пассажиров будут путешествовать между Таганрогом и Санкт-Петербургом без дополнительных пересадок. Уверен, что этот проект будет востребован не только жителями Ростовской области, но и пассажирами из других регионов", — сказал Скрябин.

Он добавил, что деловые отношения с компанией также позволили запустить туристический поезд на ретро-тяге из Ростова-на-Дону в Таганрог, и этот маршрут уже стал популярным туром выходного дня.