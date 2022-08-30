"Мероприятие посвящено личности инициатора первого певческого праздника в стране. Площадками фестиваля станут Псковский кремль и территории у памятников ЮНЕСКО: Покровский угол, Детский парк, Дендропарк", — говорится в сообщении.

Участие в фестивале имени Гривского примут 35 хоровых коллективов, в том числе академический большой хор "Мастера хорового пения", государственный академический Московский областной хор имени А. Д. Кожевникова, государственная концертно-театральная капелла Москвы имени Вадима Судакова, архиерейский хор Псково-Печерского монастыря, митрополий хор Свято-Духова Кафедрального Собора города Минска, камерный хор Санкт-Петербургской православной духовной академии и многие другие.

Первый в России Народно-певческий праздник состоялся в мае 1911 года в Пскове. Его участниками стали многочисленные сельские и городские хоры из Псковской и соседних губерний.

Инициатором первого русского певческого праздника было Псковское общество хорового пения в лице секретаря общества Гривского.

На протяжении многих лет в Псковской области пытались возродить традицию проведения хоровых праздников.

В 2011 году в Певческом празднике, посвященном его 100-летию, приняли участие 1,5 тысячи исполнителей из Вологодской, Смоленской, Ленинградской, Тверской, Калининградской, Новгородской областей, Республики Карелия, Санкт-Петербурга, Пскова, Великих Лук и 17 районов Псковской области.

Хоровой праздник 2022 года — это сохранение культурно-исторической преемственности, а также популяризация различных форм и жанров русской хоровой музыки.

Организаторами фестиваля выступают министерство культуры РФ, Фонд развития Псковской области "Святой равноапостольной княгини Ольги", Театрально-концертная дирекция Псковской области, ФГБУК Росконцерт, Псковский музей-заповедник, Псковская епархия, Псковская областная филармония при поддержке президентского фонда культурных инициатив, правительства Псковской области и комитета по культуре Псковской области.