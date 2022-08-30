В ходе проекта участники от семи до 23 лет разработают уникальные экскурсионные тропы по десяти городам, основанным при Петре I: Петербургу, Петергофу, Петрозаводску, Петровску, Лодейному полю, Сестрорецку, Таганрогу, Бийску, Липецку и Каменску-Уральскому.

Работы участников призваны раскрыть известные места с необычного ракурса и познакомить с новыми.

Конкурс представлен двумя номинациями — "Лучший туристический маршрут" и "Лучший туристский объект".

В помощь участникам организаторы разработают методические материалы о способах создания новых маршрутов, а также подготовки технологической карты маршрута. Затем разработки участников будут опубликованы.