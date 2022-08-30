"Рейсы будут выполняться в рамках Правил субсидирования региональных авиаперевозок с применением специальных сниженных субсидируемых тарифов для всех категорий пассажиров", — говорится в сообщении.

Так, полеты из Новосибирска в Надым будут выполняться с 26 сентября по понедельникам и пятницам, в Игарку — с 27 сентября по вторникам, в Саратов — с 29 сентября по четвергам и воскресеньям.

Рейсы будут выполняться на лайнерах Embraer 170.

Как следует из расписания аэропорта, S7 будет единственной авиакомпанией, выполняющей регулярные рейсы в Игарку, Надым и Саратов.