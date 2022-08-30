"С 1 по 30 сентября 2022 года выставка Бахрушинского музея "Галина Уланова: "Душа движения — движение души" будет представлена в Париже. Выставочный проект включен в программу Европейских дней культурного наследия министерства культуры Франции, которые пройдут 17-18 сентября", — говорится в сообщении пресс-службы.

Торжественное открытие состоится 8 сентября в Российском духовно-культурном православном центре (РДКПЦ) в Париже. На выставке будет представлено более 80 снимков в формате цифровых копий с оригиналов из архивов музея и фотографа Большого театра Михаила Логвинова. По представленным фотокадрам посетители обратятся к творческому наследию Улановой. Зрители увидят и лучшие сценические роли балерины — Сильфида, Одетта, Жизель, Джульетта, Аврора, Золушка, Тао Хоа, "Умирающий лебедь" и многие другие.

На выставке также будут представлены фотографии, на которых Уланова запечатлена как педагог. На снимках сохранились рабочие, репетиционные моменты с ее прославленными учениками: Владимиром Васильевым, Людмилой Семенякой, Надеждой Грачёвой, Николаем Цискаридзе и другими. Биографической страничкой станет серия дореволюционных фотографий балерины в детстве и с родителями, в том числе с матерью Марией Фёдоровной Романовой, которая стала первым педагогом для своей дочери.

"Сегодня особенно важно продолжать развивать перекрестные культурно-гуманитарные проекты России и Франции. Фондовое собрание Бахрушинского музея — это не только национальное достояние, но и часть общемировой культуры. Выставка, посвященная великой Улановой, положит начало дальнейшим совместным проектам, демонстрирующим богатство российской культуры за пределами нашей страны", — отметила генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова, слова которой привели в пресс-службе музея.

У зрителей будет и возможность посмотреть фильм с выступлениями Улановой в разных партиях из знаменитых балетов "Жизель", "Ромео и Джульетта", "Шопениана" и других.