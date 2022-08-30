"Буквально сегодня-завтра 8 дополнительных поездов из Анапы, Новороссийска, Адлера будут вывозить пассажиров — это специально назначенные поезда. Сегодня активно идет вывоз детей с мест отдыха", — сказал Пястолов.

Он добавил, что перевозки (с Юга России — ИФ) заканчиваются в целом хорошо.

"До конца текущего года при условии сохранения действующих ограничений в аэропортах Юга пассажирам предложено более 11 млн мест", — отметил Пястолов.

Как сообщалось, РЖД запускают дополнительные поезда на популярные направления с юга России в конце августа и сентябре. Всего назначили более 730 рейсов дополнительных поездов для вывоза отдыхающих с юга, из них порядка 490 рейсов в августе и более 240 — в сентябре. При необходимости в поезда будут включены дополнительные вагоны.

Ожидается, что всего за период августа-сентября из курортных городов на поездах РЖД отправятся более 2,4 млн человек (+25% к прошлому году). Куплено уже более 2 млн билетов.

Чаще всего отдыхающие едут из Анапы, Адлера, Новороссийска и Кисловодска в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфу, Саратов и другие города.