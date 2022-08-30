"1 сентября принимаем и отправляем первые рейсы. Следующий этап обновления воздушной гавани — реновация аэровокзала", — написал губернатор.

Как сообщалось, работы по реконструкции ВПП были завершены в середине августа.

Аэропорт Оренбурга закрыт с 20 мая в связи с проведением второго этапа реконструкции ВПП. Авиарейсы в этот период принимает аэропорт Орска.

Подрядчик реконструкции аэродрома оренбургского аэропорта — АО "ПО "Возрождение" — планировал завершить реконструкцию полосы и ввести объект в эксплуатацию до 1 сентября.

АО "Международный аэропорт "Оренбург" принадлежит компании "АБС Оренбург" — совместному предприятию "Новапорта" и "Аэропортов регионов". В АО "Международный аэропорт "Оренбург" входят аэропорты Оренбурга и Орска, а также обособленное подразделение — авиакомпания "Оренбуржье".