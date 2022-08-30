"Ежегодная акция "Ночь кино", которая прошла в минувшую субботу во всех субъектах России, собрала более 700 тыс. зрителей", — говорится в сообщении министерства.

В рамках акции в этом году состоялись показы трех значимых российских кинокартин 2021 и 2022 годов: "Чемпион мира" Алексея Сидорова, "Пара из будущего" Алексея Нужного и "Последний Богатырь: Посланник Тьмы" Дмитрия Дьяченко.

В 2022 году в "Ночи кино" приняло участие рекордное за семь лет проведения акции количество площадок — более 4200. Бесплатные показы фильмов прошли в кинотеатрах, культурных центрах, домах культуры, музеях и библиотеках. Почти одна тысяча площадок организовала демонстрацию фильмов на открытых медиапространствах, в том числе на городских площадях, в парках и скверах.

Помимо кинопоказов на многих площадках были организованы дополнительные культурно-досуговые мероприятия, приуроченные к "Ночи кино": творческие встречи, выступления музыкальных и танцевальных коллективов, викторины и мастер-классы.