"Мы договорились с Северо-Кавказской железной дорогой, что мы 13 сентября, в день рождения Ростовской области, 85 лет нашей области в этом году, откроем долгожданную детскую железную дорогу, которая достаточно долгое время находилась в состоянии ремонта", — сказал Голубев.

По его словам, первый этап модернизации детской железной дороги закончится в этом году, что позволит начать ее работу. В дальнейшем планируется модернизации депо, а также станции им.Вити Черевичкина.

В полном объеме работы завершатся в 2023 году.