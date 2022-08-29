"Парки, скверы, кинотеатры, культурно-досуговые учреждения, музеи и библиотеки Подмосковья стали местами притяжения всех киноманов. Свыше 36 тысяч зрителей посетили бесплатные показы акции, которые были организованы в этом году на 253 площадках 52 городских округов региона", — приводятся в сообщении слова вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной.

В рамках акции были показаны фильмы "Чемпион мира", "Пара из будущего", "Последний Богатырь: Посланник Тьмы".

"Ночь кино" прошла 27 августа и совпала в этом году с Днем российского кино.