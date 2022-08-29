"Ялта встретила миллион туристов с начала года! И это не предел. Впереди самое уютное, ласковое и комфортное время года — бархатный сезон. Так что итоги подводить очень рано, продолжаем принимать гостей. Туристов меньше, чем год назад (турпоток снизился в среднем на 26%), но это вполне ожидаемо — прошлый год был рекордным", — написала Павленко в своем телеграм-канале в понедельник.

По данным сити-менеджера, сегодня средняя заполняемость средств размещения (их в Ялте 163, общей вместимостью более 36 тыс. человек) — около 70%. "При этом в топовых объектах еще выше — до 80%", — отметила Павленко.

По ее словам, цены на отдых остались преимущественно на прошлогоднем уровне.

"Среди особенностей сезона — большая востребованность постковидных программ. Они разработаны и предлагаются в десяти санаториях", — отметила глава администрации Ялты.

Как сообщалось, туроператоры прогнозируют снижение потока отдыхающих в Крыму в сезоне-2022 на фоне закрытого аваиасообщения с регионом. Аэропорт Симферополя — среди 11-ти авиаузлов юга и центральной части РФ, которые не отправляют и не принимают рейсы с 24 февраля 2022 года, дня начала специальной военной операции на Украине.