"Праздник гастрономической кухни тундровых изысков мы проводим уже четвертый год подряд. И с каждым годом растет и количество участников, и количество присутствующих. Это значит, что мы на правильном пути", — сказала она.

Национальную кухню представят все 9 арктических регионов. Главное событие фестиваля состоится 11 сентября на центральной площади Нарьян-Мара. В программе — уличная торговля из ресторанов арктических субъектов.

В частности, Ямало-Ненецкий автономный округ представит продукцию из оленины, Ненецкий округ — рыбную продукцию, Карелия — предложит гастрономические сувениры из дикорастущих полезных растений, Мурманск представит гостям морепродукты и лосятину, Архангельск — бургеры из трески, Якутия — конину, Коми порадуют выпечкой, а Таймыр представит необычное мороженое — с олениной и черным перцем и "шахтерское" — мороженое черного цвета со вкусом "соленая карамель" и добавлением пищевого угля. Также гостям будут доступны три ягодных вкуса — брусника, морошка и голубика с черникой.

Как отметила руководитель проекта гастрофестиваля Елена Ермолина, на празднике планируется приготовить рекордное количество арктических бургеров из оленины, совокупный вес которых будет составлять не менее 100 кг.

Помимо этого, в рамках фестиваля пройдут кулинарные шоу от участников, мастер-ужины, выставка об истории национальных костюмов севера, а также мастер-классы по изготовлению местных сувениров, в том числе по производству духов с ароматом Северного сияния.