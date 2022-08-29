"Представительство музея-заповедника "Куликово поле" в Епифани в ближайшее время значительно расширится. Три памятника архитектуры — дома купцов Пучковых и Молчановых, а также бывшая городская управа — станут музейными пространствами", — сказала Котикова.

По ее словам, три здания ХIХ — начала ХХ века, о которых идет речь, — одни из немногих, сохранившихся после немецкой оккупации Епифани в 1941 году. Сейчас они находятся в оперативном управлении музея-заповедника.

Реставрационные работы в доме купцов Пучковых завершатся в конце года, а уже следующей весной здесь откроется экспозиция.

Новый проект будет посвящен истории Епифанской крепости и героической обороне южных границ Российского государства в XVI-XVII веках.

Экспозиция расскажет об истории Большой Засечной черты и сословии служилых людей Российского государства XVI-XVII веков. Планируется демонстрация уникальных инженерных конструкций эпохи, будут представлены элементы засек: валы, частоколы, надолбы, волчьи ямы и прочее.

"В основу будущей экспозиции легли многолетние археологические и архивные, исторические исследования научных сотрудников Государственного музея-заповедника "Куликово поле", — подчеркнула Котикова.

Бывшая городская управа и дом мещан Молчановых будут приспособлены под межрегиональный центр по хранению и изучению археологических коллекций. Этот проект реализуется в рамках празднования 650-летия Куликовской битвы.

В доме Молчановых разместится фондохранилище, где у сотрудников музея будет возможность работать с коллекциями. А в бывшей городской управе — административный корпус с кабинетами для сотрудников, зоной приема и обработки коллекций, помещением для экспресс-выставок.

Рядом предполагается устройство еще одного здания, где планируются дополнительные хранилища и к ним зона приема и обработки археологических коллекций, научно-реставрационный блок, отметила Котикова.

Как сообщалось, в рамках подготовки и проведении празднования в 2030 году 650-летия Куликовской битвы планируется создание культурно-туристического кластера "Куликово поле".

Уездный город Епифань был основан князем Иваном Мстиславским как форпост на южной границе Московского государства более 400 лет назад. Именно отсюда берут свое начало корни донского казачества. В 1777 году по указу Екатерины II Епифань стала центром уезда со своим гербом.

Поселок Епифань включен в список исторических мест России.

Музей-заповедник "Куликово поле" расположен в 120 км от Тулы, на месте Куликовской битвы 1380 года. Включает в себя музей Куликовской битвы, мемориал на Красном Холме, музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщина, музей истории русского купечества в поселке Епифань, музейно-выставочный центр "Тульские древности", научный центр "Археология и реставрация" и музей-лабораторию в Туле.