В роуд-шоу примут участие представители азербайджанских турфирм для привлечения туристов в северную столицу России, интересующихся образовательным, медицинским, событийным, промышленным туризмом.

"Роуд-шоу станет первым профессиональным мероприятием Санкт-Петербурга подобного масштаба в столице Азербайджана за последние три года", — подчеркнули в представительстве.

В настоящее время туристы из Азербайджана по объемам туристических поездок в Россию находятся на 14-м месте, "но потенциал рынка Азербайджана далеко не исчерпан и в перспективе очень высок".

Роуд-шоу в Баку завершит серию презентаций турпотенциала Санкт-Петербурга в странах СНГ.