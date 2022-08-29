"Прямые перелеты в Варадеро стартуют с 1 октября с частотой 4 раза в неделю. Маршрут Москва – Варадеро будет обслуживаться на лайнерах Вoeing 777-300ER. Время в пути – 13 часов", — говорится в сообщении.

Также компания запускает рейсы на Кайо-Коко со 2 октября с частотой 3 или 4 раза в неделю. По информации ассоциации, стоимость пакетных туров начинается от 135-142 тыс. рублей на человека на 10 ночей.

"В посольстве Кубы АТОР сообщили, что надеются на возобновление рейсов и других российских авиакомпаний. И напомнили, что правительство острова гарантирует неприкосновенность прибывших из России воздушных судов", — добавляют в АТОР.

Ранее сообщалось, что до конца года у россиян появится возможность пользоваться на Кубе картами "Мир".