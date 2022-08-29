"В Рязанской области ситуация с лесными пожарами стабилизировалась", — говорится в сообщении.

По их данным, информация об увеличении площади природных пожаров на территории Рязанской области "происходит за счет планового отжига, который проводится для профилактики возможного распространения огня по восточному фронту пожара".

Специалистами МЧС проложено свыше 140 км минерализованных полос, также продолжаются работы по "дотушиванию" территорий.

В МЧС России подчеркнули, что угроза перехода огня на населенные пункты региона снята.

Общая площадь, пройденная лесными пожарами в Рязанской области, по состоянию на понедельник, составила 20 тыс. 393,42 га, работы по активному тушению проводятся на 20 тыс. 082,40 га, сообщается на сайте Авиалесоохраны.

За сутки площадь пожаров увеличилась примерно на 551 га.

В настоящее время в регионе действуют шесть активных пожаров: три — на землях лесного фонда, здесь огнем пройдено 15 тыс. 751 га (увеличение за сутки на 51 га); три — на землях особо охраняемых природных территорий (заповедник "Окский" и национальный парк "Мещерский"), пройдено огнем 4 тыс. 331 га (увеличение на 500 га).

К тушению пожаров в Рязанской области привлечены более 9,7 тыс. человек и 2,6 тыс. единицы техники. Ситуация находится под контролем, вокруг горящих лесных участков проложены минерализованные полосы протяженностью 117,4 км.

В регионе из-за природных пожаров введен режим ЧС.