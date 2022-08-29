"В этот день в городе на более чем 50 локациях пройдет более 100 различных мероприятий. Будут задействованы Красная, Театральная площадь, улица Ленина, парки и скверы. Улица Горького впервые станет пешеходной", — сказал Куцак на оперативном совещании областной администрации в понедельник.

Торжественные мероприятия начнутся в 10:00 с церемонии возложения венков и цветов на Мемориале памяти павшим в Великой Отечественной войне.

Жителей и гостей города ожидают гала-концерт, скрипичное шоу "Струны Петербурга", выступление артистов, а также тематическое световое 3D-шоу "Курский характер".

На Красной площади пройдет фестиваль "Тимоня Fest", участники которого намерены установить новый танцевальный рекорд России.

Завершится День города традиционным фейерверком.