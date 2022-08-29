"Что касается транзита физлиц, то с руководством РЖД, с Олегом Валентиновичем Белозеровым, мы этот вопрос обсудили — найдено ими тоже решение, и транзит железнодорожный не пострадает", — заявил Алиханов в понедельник во время стрима в "ВКонтакте".

"Что касается транзита (грузового — ИФ) с 1 сентября, то практически все компании, которые занимаются поставками в регион, нашли способы оплаты транзита", — отдельно отметил губернатор.

Siauliu bankas ранее объявил, что в связи с расширением санкций против РФ и Белоруссии он с 15 августа не будет осуществлять платежные операции в российских рублях независимо от страны получателя. А с 1 сентября банк не будет осуществлять платежи в Россию и Белоруссию или из них в любой валюте.

Эти планы Siauliu bankas привели к новому обострению ситуации с калининградским транзитом. Временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь назвал это новым ударом по транзиту в Калининградскую область через Литву, "только в другом направлении", поскольку Вильнюс замкнул все платежи в адрес "Литовских железных дорог" за перевозки на единственный банк — Siauliu bankas.

Еврокомиссия (ЕК), со своей стороны, заявила, что санкции Евросоюза против России и Белоруссии не запрещают банкам обслуживать платежи за железнодорожные услуги, и литовские власти должны донести это до сведения банков.

Россия будет добиваться полного вывода из-под санкций ЕС грузового транзита в Калининградскую область, а также восстановления полноценного функционирования железнодорожного пассажирского транзита через Литву, заявил ранее посол по особым поручениям МИД РФ Алексей Исаков.

РФ в июле возобновила транзит в Калининградскую область подпавших под санкции ЕС товаров — примерно через месяц после того, как Литва ограничила его, утверждая, что основывается на разъяснениях Европейской комиссии.

После того, как Россия назвала ограничения блокадой Калининградской области и пригрозила ответными мерами, Еврокомиссия в июле выпустила новые пояснения, снявшие большую часть ограничений с железнодорожного транзита. В конце августа Минтранс Литвы, в свою очередь, заявил, что платежи за транзит находящихся под санкциями ЕС товаров через Литву между Калининградской областью и остальной территорией России будут приниматься и после начала сентября.

Транзит подсанкционных грузов автомобильным транспортом запрещен.