"Комплекс будет включать три бассейна, один из которых — крытый. К нему будет примыкать банный комплекс. Также будут созданы две детские зоны с мини аквапарком", — говорится в сообщении.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города, стоимость проекта — 2,5 млрд рублей. Построить комплекс российский инвестор планирует в течение двух лет.

Бассейны будут наполнять термальной лечебной водой температурой 25-27 градусов, в том числе, из скважин, которые расположены неподалеку.

Проект также включает создание парковой зоны, прогулочных дорожек, площадки отдыха, цветников с декоративными объектами с основными символами города-курорта.

"Экотуризм с каждым годом становится все популярнее. Комплекс появится в непосредственной близости от Курортного озера "30'Ка". Можно будет ночевать в лесу, купаться в минеральной воде прямо под открытым небом или прогуливаться в парке", — приводятся в сообщении слова главы города Евгения Бакулина.

Железноводск, один из городов-курортов Кавказских Минеральных Вод (Ставропольский край), расположен в долине между горами Бештау и Железной в естественном лесном массиве на высоте 630-650 метров над уровнем моря. В курортном городе работают более двух десятков здравниц, действуют источники минеральной воды. Основной лечебный профиль санаториев Железноводска — заболевания органов пищеварения, почек, мочевыводящих путей, нарушений обмена веществ.