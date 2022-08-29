Для этого до конца года закупят два больших автобуса на газомоторном топливе.

"Аэропорт удален от города, а новое автобусное сообщение позволит максимально приблизить аэроузел. Запуск аэроэкспресса планируется синхронизировать с вводом в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса", — передает пресс-служба слова заместителя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Дениса Редькина.

Также скорректировано расписание движения пассажирских поездов, следующих в Новый Уренгой. Это дало возможность жителям Пуровского района и города Губкинского ежедневно прибывать в город в утренние часы для дальнейшего вылета из аэропорта и в обратном направлении, добавляет пресс-служба.

Аэропорт Нового Уренгоя построен в 1980 году, является крупнейшим авиатранспортным узлом в Ямало-Ненецком автономном округе, обслуживает более 50% всех авиаперевозок региона.

В январе 2018 года ООО "Уренгойаэроинвест" победило в конкурсе на реконструкцию аэропорта Нового Уренгоя в рамках концессии. Проект включает в себя строительство нового пассажирского терминала и реконструкцию аэродрома.

Официальный старт строительства пассажирского терминала был дан в декабре 2020 года. Планируемый срок сдачи объектов — четвертый квартал 2022 года.