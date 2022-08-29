Такими данным располагает проект комитета, аналитического центра при правительстве РФ и Росстата "Турбарометр Санкт-Петербурга".

"С января по август нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года турпоток в город вырос более чем на 30%. Количество туристских прибытий за восемь месяцев в Санкт-Петербург составило 5,54 млн. Абсолютное большинство гостей — жители регионов России: 5,38 млн прибытий", — говорится в сообщении.

В ведомстве полагают, что по итогам 2022 года турпоток в Петербург может достигнуть 7 млн человек за счет внутреннего, прежде всего индивидуального и семейного туризма. При этом, по мнению экспертов, глубина бронирования все еще находится на низкой отметке.

"Вклад отрасли туризма в экономику Петербурга за первые восемь месяцев, по предварительным оценкам, насчитывает около 215 млрд рублей. В 2021 году этот показатель был почти в два раза ниже и равнялся 124 млрд рублей", — говорится в сообщении.

Средняя длительность пребывания туристов в Петербурге увеличилась с 3-4 дней до 3-6 дней. Значительная доля туристов из ближнего зарубежья остается в городе на 7-8 дней. Средний чек российских туристов составил 36,5 тысяч рублей, что на 13,7% выше показателя прошлого года. Гости из дальнего зарубежья стали тратить в среднем на 16,3% больше, хотя всего в город приехало только 160 тысяч иностранцев. Около 60% туристов, или 3,28 млн человек, останавливались в гостиницах и отелях, остальные — у родственников и друзей либо в апартаментах.

По итогам первой половины августа средняя загрузка отелей категории "3 звезды" составила 88,6%, "4 звезды" — 79,9%, "5 звезд" — 66,8%. В 2021 году в этот же период средняя загрузка в целом не поднималась выше 52%. Рост загрузки в текущем месяце в сравнении с прошлым августом составил около 23%.

Уточняется, что с мая турпоток возрастал к событийным мероприятиям, среди которых — День города, 350-летний юбилей Петра I, Фестиваль цветов, День России, Фестиваль духовых оркестров, Петербургский международный экономический форум, праздник выпускников "Алые паруса", фестиваль "Столица водного туризма". В дни этих мероприятий городские отели и прочие средства размещения были загружены на 77-85%.