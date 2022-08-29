Принесение святыни состоится по благословению патриарха Кирилла при поддержке Минкультуры РФ и Государственной Третьяковской галереи.

Икона будет пребывать в Большом соборе Донского монастыря с 14:00 31 августа до 10:00 2 сентября, перед ней будут совершаться молебны с чтением акафиста.

Принесение иконы традиционно приурочено к 1 сентября, когда Церковь чтит Донской образ Богородицы. В этот день в Москве, как обычно, пройдут торжества в честь престольного праздника Донского монастыря. По этому случаю будут совершены четыре литургии — в полночь, затем в 6:30, в 9:00 (в Большом соборе обители) и в 9:30 (в храме Архангела Михаила). По окончании поздней литургии в Большом соборе пройдет молебен у чудотворного образа.