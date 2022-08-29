Это образцы русской работы конца XVIII века.

По словам директор музея-заповедника Веры Дементьевой, была проведена тщательная реставрация. "Такие предметы стараются не трогать без особой необходимости, но сейчас как раз такой случай. Люстры сделаны из меди, хрусталя и стекла. Завтра музей откроется, и люди увидят Египетский вестибюль уже с люстрами", — отметила она.

Хранитель фонда металла Ольга Баженова рассказала, что люстры представляют собой типичный образец русских осветительных приборов. "Свечник крепится к поддону. Потянув за шишку, можно было опустить люстру и зажечь свечи. В процессе реставрации были проклеены все трещины, восполнены сколы, полностью заменена электрика", — пояснила она.