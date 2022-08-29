"С 30 августа самолеты российских авиакомпаний, выполняющих рейсы из Москвы и Петербурга в Сочи и Турцию, смогут быстрее добираться до места назначения, поскольку разрешается выполнять перелеты через воздушное пространство над Волгоградом и Астраханью", — говорится в NOTAM ведомства (есть в распоряжении портала "Интерфакс-Туризм").

Согласно документу, полеты по новому маршруту будут разрешены только на высоте выше 10 тыс. метров. В результате время в пути сократится примерно на 35 минут.

После 24 февраля Росавиация ввела режим ограничения полетов в большинство аэропортов юга России, за исключением Сочи. В связи с этим авиакомпаниям приходилось совершать облет территорий через Казахстан, поэтому продолжительность рейсов в Сочи, выросла с двух до 3,5-4 часов.