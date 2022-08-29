"Начиная с 1 сентября 2022 года, Финляндия ограничивает прием визовых заявлений до 500 заявлений в день. В связи с этим, официальный партнер министерства иностранных дел Финляндии по приему визовых заявлений в России VFS Global будет принимать заявления на туристические визы только по понедельникам", — отмечается в сообщении дипломатического ведомства.

Кроме того, из него следует, что документы на туристические визы будут приниматься только в визовых центрах в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске.

В финском МИДе подчеркивают, что россиянам следует подавать заявления на визу, соответствующую цели поездки.

"Если вы подали визовое заявление в неправильной категории, или запрашиваете туристическую визу в день, когда заявления на туристические визы не принимаются, вам нужно забронировать новое время и подать заявления в правильный день. Обратите также внимание, что подача визового заявления в категории, отличной от настоящей цели поездки, может повлиять на решение о выдаче визы", — подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, власти Финляндии решили с 1 сентября ограничить выдачу шенгенских виз россиянам до одной десятой от нынешнего уровня.

Глава МИД страны Пекка Хаависто заявил, что вводимые визовые ограничения имеют символическое значение — они демонстрируют поддержку Украине и украинским беженцам. По его словам, Финляндия также поддерживает приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. В этом случае цена визы поднимется с 35 до 80 евро.

При этом Финляндия не планирует приостанавливать действие уже выданных россиянам виз, как это сделала Эстония.