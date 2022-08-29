"В планах — получить сертификат разработчика авиатехники для разработки элементов интерьера и открыть цех для их ремонта", — сказал Королев журналистам.

До введения антироссийских санкций по некоторым видам ремонта самолетов AZUR air пользовалась услугами сторонних провайдеров, добавил топ-менеджер. Сейчас, по его словам, все ремонтные работы компания выполняет самостоятельно.

"Мы уже выполняем проекты для сторонних заказчиков, планируем развивать это направление. Этот объем пока не сопоставим с лидерами рынка, но мы только в начале пути. Думаю, рано или поздно мы сможем себя поставить в один ряд с коллегами, — сказал Королев. — Отдельное юрлицо (в сфере ремонта авиатехники — ИФ) на текущем этапе для нас с разных точек зрения создавать нецелесообразно, но в будущем такой вариант не отметаем".

Российская авиация оказалась одной из наиболее пострадавших от западных санкций отраслей. Авиакомпаниям РФ запрещено летать в страны Европы, США, Японию. Помимо этого, санкции остановили поставки в Россию новых самолетов и комплектующих и обязали лизингодателей изъять у российских перевозчиков уже предоставленную в аренду авиатехнику.

AZUR air выполняет рейсы по заказу туроператоров, стратегическим партером является Anex Tour, с которым компания аффилирована через ООО "Ван2Флай". По данным Росавиации, в 2021 году AZUR air перевезла 3,7 млн человек, став восьмой крупнейшей по пассажиропотоку авиакомпанией РФ.