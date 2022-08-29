"Мероприятие ежегодно организуют в Калининском районе Тверской области. Гостей фестиваля ожидает обширная концертно-развлекательная программа. На площадке фестиваля будут работать аттракционы для детей и взрослых, веревочный городок, детский технопарк, пройдут творческие мастер-классы, спортивные состязания, выставки и концерты", — отметил собеседник агентства.

Желающие смогут прокатиться на тюбингах и лошадях, а также проверить свои силы в настольных играх.

"В программе праздника также показательные выступления авиамоделистов и парашютистов. Завершится праздник фейерверком", — добавили в пресс-службе.