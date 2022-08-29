"В результате взвешивания установлено, что вес самого большого в мире адыгейского сыра составил ровно 142 килограмма. Для его приготовления понадобилось 1000 литров цельного молока", — говорится в сообщении.

Отмечается, что прошлый рекорд был зафиксирован в 2019 году. Тогда вес головки оказался около 34 кг. В пресс-службе добавили, что сыр-рекордсмен приготовили накануне специалисты молзавода "Гиагинский", посвятив рекорд 100-летию государственности Адыгеи.

"Сыр варили пять мастеров в течение суток, соблюдая традиционную технологию. Она же была сохранена и при плетении специальной большой корзины из рогоза, которая была сделана за 7 дней", — уточнили в пресс-службе.

Самый большой сыр был презентован в ходе ХI регионального фестиваля адыгейского сыра, который состоялся в минувшие выходные. Рекорд зафиксирован в присутствии главы Адыгеи Мурата Кумпилова, а также гостей и участников фестиваля. Для этого в республику прибыл официальный представитель Книги рекордов России Александр Пересвет.

"Настоящий адыгейский сыр может быть родом только из Адыгеи. Сегодня он в числе самых популярных гастрономических брендов России. Наш сыр ценят за вкус и качество. Спрос на адыгейский сыр растет. И мы увеличиваем производство сыра, расширяем географию поставок. При этом для борьбы с контрафактом защитили товарный знак "Адыгейский сыр", что повлияло на рост производства сыра", — цитируют в пресс-службе слова Кумпилова.