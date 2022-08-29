"Развитие промышленного туризма в регионе станет одним из инструментов достижения главной задачи в отрасли — увеличения турпотока в Свердловскую область к 2030 году до 3,5 млн человек", — говорится в сообщении ведомства.

Эта тема, в частности, обсуждалась на заседании по рассмотрению проекта стратегии развития промышленного туризма в регионе до 2025 года. Согласно документу, планируется увеличить до 30 число местных предприятий, принимающих туристические группы. Также будет создан специальный центр по преобразованию промышленных территорий в креативные пространства.

В департаменте уточнили, что уже сейчас в области реализованы туристические мероприятия, связанные с промышленностью. Это фестивали "Лето на заводе", "Демидов-фест", День чествования Невьянской башни. Кроме того, туристы активно посещают антропогенные ландшафты. Например, карьер огнеупорных глин в Богдановиче, известный как "Уральский марс", а также отвалы под Березовским, напоминающие лунные пейзажи. А три свердловских предприятия вошли в федеральный онлайн-путеводитель по промтуризму — Северский трубный завод в Полевском, екатеринбургский "Уралхиммаш" и нижнетагильский ЕВРАЗ-НТМК.