"С января по июль мы перевезли около 1 млн пассажиров. Наша цель — по итогам года выйти на суммарный пассажиропоток около 2,2 млн", — сказал Королев журналистам.

По итогам 2021 года AZUR air перевезла 3,7 млн человек. Таким образом, в 2022 году пассажиропоток компании, согласно прогнозу ее руководства, может упасть на 40%.

Сейчас, по словам Королева, компания эксплуатирует 22 самолета (все — Boeing). До введения антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине в парке AZUR air было 35 лайнеров.

"Учитывая возраст нашего флота и то, что он достаточно активно используется, как минимум в ближайшие 5-6 лет мы сможем поддерживать его безопасную эксплуатацию", — сказал CEO AZUR air.

Комментируя возможность расширения самолетного парка в будущем, Королев сказал, что "все будет зависеть от политической ситуации и нашего авиапрома".

"Мы с удовольствием готовы рассматривать обновление парка за счет отечественных продуктов — будь то Ил-96 или МС-21, — заявил топ-менеджер. — В теории нельзя полностью сбрасывать со счетов параллельный импорт (иностранных самолетов — ИФ)".

Российская авиация оказалась одной из наиболее пострадавших от западных санкций отраслей. Авиакомпаниям РФ запрещено летать в страны Европы, США, Японию. Помимо этого, санкции остановили поставки в Россию новых самолетов и комплектующих и обязали лизингодателей изъять у российских перевозчиков уже предоставленную в аренду авиатехнику.

AZUR air выполняет рейсы по заказу туроператоров, стратегическим партером является Anex Tour, с которым компания аффилирована через ООО "Ван2Флай". По данным Росавиации, в 2021 году AZUR air была восьмой крупнейшей по пассажиропотоку авиакомпанией РФ.