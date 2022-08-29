"Более 40 тысяч человек посетили на Певчевском поле в Дубровицах городского округа Подольск XIII Московский областной фестиваль народного творчества "Славянское подворье". Одним из самых запоминающихся событий фестиваля стал большой хоровод. К нему присоединились более 200 человек", — отметили в ведомстве.

В фестивале приняли участие 17 коллективов из 9 регионов России. Подмосковье представили 32 коллектива из 18 муниципальных образований.

На главной сцене прошел гала-концерт лауреатов Всероссийского конкурса "Троицкие обереги", проводимого Домом народного творчества им. В.Д. Поленова.

Хедлайнерами фестиваля стали ансамбль народной музыки "Ватага" из Брянска и Государственный ансамбль русской песни и танца "Садко" Московской областной филармонии.

Также на Певческом поле работали десятки тематических площадок, выставки, мастер-классы, ярмарки.