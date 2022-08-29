"Рассматриваем Мальдивы, где нас готовы принимать. В зависимости от конъюнктуры будем смотреть на ОАЭ и Шри-Ланку", — сказал Королев журналистам.

При этом старт полетной программы на Шри-Ланку, по его словам, "зависит не только от готовности коллег принимать нас, но и от политической ситуации в самой стране".

В текущем летнем расписании единственное международное направление AZUR air — Турция. По словам Королева, зимой турецкие рейсы сохранятся, но в "сжатом объеме".

Отвечая на вопрос журналистов, не планирует ли компания летать по таким популярным туристическим маршрутам как Куба и Бали, Королев заявил: "Пока мы летим по тому или иному направлению, у нас должна быть возможность совершить вынужденную посадку по пути следования — так, чтобы была обеспечена безопасность и для пассажиров, и для самолетов: мы должны быть уверены, что самолеты не будут задержаны. Если смотреть конкретно эти маршруты, не все страны по пути можно назвать дружественными или нейтральными".

Сейчас AZUR air эксплуатирует 22 самолета Boeing разного типа. По словам Королева, все они находятся в российском реестре, при этом только 14 из них могут выполнять рейсы за рубеж (без риска быть задержанными из-за антироссийских санкций). По данным сайта авиарегулятора Бермудских островов (BCAA), по состоянию на 22 августа девять самолетов AZUR air сохраняли регистрацию на Бермудах.

Как сообщалось, после введения западных санкций из-за ситуации на Украине авиакомпании РФ массово перевели самолетный парк из иностранных реестров (в первую очередь бермудского) в российский. Часть самолетов при этом осталась с двойной регистрацией, что является основанием для их ареста лизингодателями за рубежом.

AZUR air выполняет рейсы по заказу туроператоров, стратегическим партером является Anex Tour, с которым компания аффилирована через ООО "Ван2Флай". По данным Росавиации, в 2021 году AZUR air перевезла 3,7 млн человек, став восьмой крупнейшей по пассажиропотоку авиакомпанией РФ.