"Новый перечень маршрутов расширен до 448 направлений, увеличены частоты и количество планируемых к выполнению рейсов согласно заявкам авиакомпаний, принявших участие в конкурсном отборе. В перечень включены 49 новых направлений", — говорится в сообщении Росавиации.

Дополнительные соглашения о предоставлении субсидий заключены с 15 авиаперевозчиками, среди который группа "Аэрофлот" и авиакомпания "ЮТэйр".

Как отмечает РБК, перечень субсидируемых маршрутов Росавиация до этого обновляла в начале мая. В ведомстве сообщали, что на программу было выделено 9,1 млрд руб. Соглашения подписали с 19 российскими авиакомпаниями.

Закрытыми с 24 февраля остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Ограничения в их работе были введены Росавиацией с начала военной операции на территории Украины и регулярно продлеваются. Последний раз — до 4 сентября.