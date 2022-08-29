"Туристический кешбэк стартовал очень активно! За первые дни программой воспользовались порядка 100 тысяч человек. Люди приобрели туров и забронировали гостиниц на более чем 2,5 млрд рублей. Кешбэк составил около 500 млн рублей", — написала она в своем телеграм-канале.

Как подчеркнула Догузова, продажи у туроператоров по сравнению с обычными днями выросли до 2,5 раз.

"Туристы бронируют как бархатный сезон, так и горнолыжку в ноябре-декабре – например, Шерегеш. Пользуются популярностью санатории, круизы. В топ-10 направлений за первые дни акции вошли Сочи, Краснодарский край, Кавминводы, Подмосковье, Казань, Алтай, Дагестан, Калининград, Крым, Башкирия", — добавила глава Ростуризма.

Она напомнила, что продажи туров с кешбэком продлятся до 10 сентября. Однако если выделяемые на программу 3 млрд рублей кончатся раньше, продажи будут остановлены досрочно. Поэтому в Ростуризме россиянам советуют не затягивать с покупкой туров в рамках акции.